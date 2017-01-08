Ivan Cvjetkov, Mandzukic'i Beşiktaş'a önerdi

Devre arasında forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'a, yeni transfer Mitrovic'in menajeri Ivan Cvjetkov tarafından Mario Mandzukic önerildi. 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunan ve Higuain'in gölgesinde kaldığı Juventus'ta bu sezon mutsuz olan 30 yaşındaki Hırvat golcünün de temsilcisi Cvjetkov, Başkan Fikret Orman'ın sorusu üzerine Mandzukic'in 18 milyon Euro'luk astronomik teklif aldığı Çin'e gitmeye sıcak bakmadığını ve karar aşamasında kafası karışık durumdaki yıldız santarforun Beşiktaş ile görüşebileceğini iletti. 1.90'lık pivot kiralık gelebilir.

Şenol Güneş'in istediği gibi

Mario Gomez'in vedasının ardından sezon başında birçok ismi takibe alan yönetim, Mandzukic ile temasa geçmiş ancak yüksek maliyet nedeniyle daha sonra Aboubakar'da karar kılmıştı. Kamerun'lu oyuncu ise ilk yarıda beklentilerin altında kalmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarı ayağa kaldıracak bu transferi bir kez daha satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle gündemine getirdi. Üstelik 1.90'lık pivot Mandzukic, Şenol Güneş'in Antalya kampında yaptığı 'istediğim forvet' tarifine tam uyuyor.