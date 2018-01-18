İttifak için ilk görüşme bugün

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli arasında beştepe'de yapılan görüşmesinde ittifak için komsiyon oluşturulması kararı verilmişti.

AK Parti'den TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun ittifak görüşmelerini yürüteceği açıklandı. AK Parti ve MHP arasındaki ittifak komisyonunun ilk toplantısının bugün saat 15.30'da Meclist'e yapılacak. toplantıda yol haritası belirlenecek