İTO'dan SMS teşekkürü

Uygulama ile vergi memuru yoklamaya gitmeden önce mükellefe kısa bir mesajla ‘yarın size geleceğiz’ diye bildirim yapacak. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) vergi konusunda birçok çalışma yaptığı ve ilgili kurumlarla dirsek temasını hiç kesmediğini söyleyen İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Erkesim, “Uygulamaya dönük dile getirdiğimiz görüşlerin hükümet politikalarında dikkate alınması bizi oldukça memnun ediyor. Torba Kanun’da izaha davet müessesesi, muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgesinin birleştirilmesi gibi yeni uygulamalar yer aldı. Biz de İTO olarak üyelerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.