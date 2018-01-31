İTO'dan 1 milyon daha

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl yaptığı “artı 1 istihdam” çağrısı üzerine, 420 bin İstanbullu firmayı temsil eden İTO’nun üyeleriyle yarım milyon ek istihdam sağladığını belirterek, “artı 2 istihdam” çağrısına karşılık ise bu yıl hedeflerinin 1 milyon yeni istihdam olduğunu söyledi.

2018 HAREKETLİ OLACAK

“İş dünyası söyleşileri” kapsamında değerlendirmelerde bulunan Oran, Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı bütün dünyanın takdirle izlediğini ifade etti. “Türkiye ekonomisinin 2018 büyümesi hareketli olacak. KGF kredileri, istihdam teşviki, küresel büyümedeki hızlanma, ihracattaki artış... Bunların hepsi hesaba katıldığında tam bir yatırım yılı diyebiliriz” diyen Öztürk Oran, “Türkiye’yi artık tutabilene aşk olsun” şeklinde konuştu.

“HERKES AZİMLE İŞBAŞINDA”

Zeytin Dalı Harekatı’nı da değerlendiren Oran, “Özellikle döviz kurları ve borsada birilerinin beklediği gibi bir hareket yaşanmadı ve ekonomi kontrol altında tutuldu” dedi. İş ve siyaset dünyasının 2018 yılı için oldukça umutlu olduğunu ifade eden Oran, “İnanıyorum ki 2018 ve sonrasında büyümede çift hanelere geleceğimizi söylersek çok da abartılı konuşmuş olmayız. Herkes büyük bir azimle iş başında” yorumunu yaptı.

“İTO üyesinin yanında” diyen Oran, tecrübeli bir kadro ile organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve kooperatif gibi bölgelerde de programlar düzenleyerek, gerek bire bir danışmanlık gerekse belirli konularda eğitim programları organize edeceklerini bildirdi.