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İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

İstanbul’da perakende fiyatlar 2017 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.64, toptan fiyatlar ise yüzde 13.20 değişim gösterdi.

01 Ağustos 2017 Salı 12:28
İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi 2017 Temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre; Temmuz’da yüzde 0.20, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 0.55 olarak gerçekleşti. İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi 2017 Temmuz ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8.68, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 10.37 oldu. Perakende fiyatlar 2017 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.64, toptan fiyatlar ise yüzde 13.20 değişim gösterdi.

Sektörler bazında değişim oranları

Temmuz 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5.22, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.97, konut harcamalarında yüzde 1.17, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.84, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.63, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.06 artış gösterdi. Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 2.96, gıda harcamalarında yüzde 0.67 azalış gerçekleşti.

2017 Temmuz ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 5.54, madenler grubunda yüzde 3.78, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3.17, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.39, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.31 artış gösterdi. Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yüzde 2, mensucat grubunda yüzde 0.11 azalış meydana geldi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:28
  1. İstanbul
  2. İTO
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