İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye İçin İdeal Genç Yetiştiriyor

İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Matbaacılık Lisesi) mesleki eğitimde örnek kurum olarak dikkat çekiyor. Lise Müdiresi Aylin İstek, başarının eğitime yön verenlerin eseri olduğunu belirterek “En başta Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitime verdiği fikri ve maddi desteğin altını çizmemiz gerekiyor. Bakanlığımızın geleceğe yön veren stratejik planlamaların bir getirisi olan eğitimdeki büyük kalite sıçrayışını bütün eğitim camiası ve okul aile birliklerimiz el ele vererek ortaya koymuştur. Biz bu gelişime ayak uydurarak başarıyı sürdürebilir hale getirmek için mücadele ediyoruz. Mesleğinde uzmanlaşmış matbaacılar yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Manevi ve milli değerlere duyarlı inançlı insanların başarıya yakın olduğunu da kaydeden Aylin İstek şunları kaydetti: “Öncelikle öğrencilerimize teknolojik gelişmeler ışığında bilgiyi içselleştirmeleri konusunda planlı programlı çalışmaları yürütmekteyiz. Fakat başarının gerçek anahtarı iman dolu gençler yetiştirmekten geçiyor. İnsan en büyük gücü, bizleri yaratan Allah'tan almaktadır. Biz okul olarak ülkemize hizmetin büyük bir gurur vesilesi olduğunu biliyoruz. Bugünün gençlerini yarınlar için vatanına milletine yararlı insanlar olarak yetiştirmeye çalışıyoruz.”