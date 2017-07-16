İTO Başkanı Çağlar: Bir milletin esaret zincirlerini parçalayışına tanık olduk

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, FETÖ hain darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’dan bu yana geçen bir yıl gösterdi ki; Türk milletinin sandıkta verdiği karara sahip çıkacak gücü var. Bu kararıyla ölümü göze alacak cesareti var. Ve geleceğin iyi olacağına dair büyük ümitleri var” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve saygıyla andığımızı belirten Çağlar, Türk halkının FETÖ darbesini tarihe geçecek bir toplumsal direnişle püskürttüğünü vurguladı. Başkan Çağlar, geçen bir yılda bu direnişin ekonomi cephesinde üretim ve istihdam seferberliğiyle ciddi bir destek bulduğunu kaydetti. Çağlar, ekonomide göstergelerin iyiye gitmesiyle hainlere ve işbirlikçilerine en güzel cevabın verildiğini belirtti.

“Bir milletin esaret zincirlerini parçalayışına tanık olduk”

İbrahim Çağlar, “Bizler, ülkemizin ve milletimizin o gece bir uçurumun kenarından dönüşüne şahitlik ettik. Ve bu ülkeyi o uçurumun kenarından çekip alan da milletin iradesi ve o iradeyi bayrak yapan Cumhurbaşkanımızın kararlı ve tavizsiz duruşudur. O gece bir olduk, birlik olduk akıntıya karşı durduk ve bir milletin esaret zincirlerini parçalayışına tanık olduk” dedi.

Türkiye’nin 15 Temmuz’dan bu yana geçen bir yılda ekonomide başarılı bir sınav verdiğini kaydeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar, şöyle konuştu:

“Dış dünyanın bu olanlara karşı takındıkları duyarsızlığa ve yalan yanlış enformasyona rağmen artık herkes biliyor ki; Türkiye’de dengeleri değiştirmeye çalışmak eskisi kadar kolay değil. Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen 5. ülkesi oldu. Fitch, Türkiye için yüzde 2.3 olan büyüme tahminini yüzde 4.7’ye revize etti. İstanbul’da ilk altı ayda 2 bin 1’i yabancı sermayeli toplam 25 bin 525 yeni firma kuruldu. Arka arkaya sekiz aydır ihracatta artış var. BIST 100 Endeksi 15 Temmuz’dan bu yana 82 binden 105 bin puana çıktı. Sadece bu önemli veriler bile verilen mücadelenin başarısını ortaya koyuyor.”