İtirazda bulunmak isteyenler YSK önünde kuyruk oluşturdu

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel'in yaptığı başvuru sonucu referandumda kullanılan mühürsüz zarf ve oyların geçerli sayılması sonrasında tepkiler artarak sürüyor. Yüzlerce vatandaş itiraz dilekçelerini verebilmek için YSK önünde uzun kuyruklar oluşturarak izdiham yarattı.

Çok sayıda vatandaşın YSK önüne gelmesi üzerine çevik kuvvet bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Dilekçe vermek için bekleyen vatandaşlar ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Polis, vatandaşların beşerli gruplar halinde dilekçelerini vermek üzere güvenlik kordonundan geçmesine izin verdi. Yaşanan izdihamdan dolayı YSK görevlileri dilekçeleri, kurum bahçesinde kurulan masada kabul etti.

İPTAL EDİLSİN

Vatandaşlar, hazırlanan matbu dilekçelerinde, YSK’nın, “Sandık Kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verilmiştir” duyurusunun, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu’na aykırı olduğu anımsatıldı. Dilekçede, “Hiçbir yasal dayanağı olmamakla hukuken yok hükmündeki bu duyuru esas alınarak yapılan tüm oy sayım ve döküm işlemleri geçersiz olup iptali gerekir” denildi.

VATAN PARTİSİ DE BAŞVURDU

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, halk oylamasının iptal edilmesi istemiyle YSK’ya başvurdu.

MİMARLAR, MÜHENDİSLER, DOKTORLAR KUYRUKTA ONLAR DA VAR

YSK'ye itiraz kuyruğunda bekleyenler arasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Ankara Tabip Odası, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Halkevleri, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Çankaya Kent Konseyi, Kavaklıderem Derneği, Çiğdemim Derneği, Yargıçlar Sendikası, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, sanatçılar, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de bulunuyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, YSK önünde yaptığı açıklamada itirazlarını şöyle sıraladı:

“Şaibeli seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz. Yüksek Seçim Kurulunun mühürsüz zarf ve oy pusulalarını geçerli sayma kararı yasalara ve hukuka aykırıdır. YSK, AKP yetkilisinin başvurusu üzerine henüz oylama sonuçlanmadan ve bir itiraza konu edilmeden ‘TERCİH’ yerine kullanılan ‘EVET’ mühürlerinin kullanılmasını, ayrıca mühürsüz zarf ve oy pusulalarının da geçersiz sayılmayacağını açıklamıştır. Bilinmelidir ki seçimlerin yargıç denetiminde yapılmasından amaçlanan şey seçimlerin şaibeden arındırılması, dürüstlük kurallarına, Anayasa ve yasalara uygun, güvenli bir biçimde yapılmasını sağlamaktır. Yüksek Seçim Kurulunun Sandık Kurulu mührü taşımayan zarf ve oy pusulalarını geçerli sayması kararı tam kanunsuzluktur. Gelinen durum seçimlerin güven ve dürüstlük kuralları içinde yapılmasını denetlemekle görevli Yüksek Seçim Kurulunun Anayasa değişikliği halkoylamasını verdiği tam kanunsuzluk hükmündeki kararla şaibeli hale getirmesi halidir"