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İtirafçı olan futbolcu Emniyet'e 20 isim verdi

ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildikten sonra FETÖ itirafçısı olan futbolcu Bekir İrtegün, 20'ye yakın kişinin ismini verdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 08:26
İtirafçı olan futbolcu Emniyet'e 20 isim verdi

15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı’ndan yurtdışına çıkmak isterken, pasaportunda bulunan yurdışına çıkış yasağı nedeniyle seyahatine izin verilmeyen ve bir hafta önce hakkında çıkartılan gözaltı kararı sonrasında avukatıyla gittiği İstanbul Emniyeti’nde itirafçı olan futbolcu Bekir İrtegün’ün ifadesinde, futbol dünyasından 20'ye yakın FETÖ bağlantılı ismi verdiği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR, SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

MİT tarafından hazırlanan Bylock kullanıcıları listesinde ismi bulunduğu gerekçesiyle önce futbol oynadığı son kulüp Başakşehir ile sözleşmesi tek taraflı iptal edilerek irtibatı kesilen ve ardından pasaportuna tahdit konulan İrtegün, geçtiğimiz 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı’na yurtdışına çıkmak için gitmiş ancak pasaportunda tahdit bulunduğu için çıkışına izin verilmemişti.

FETO'YA 10 YIL ÖNCE KATILMIŞ

Kendisinin 10 yıl önce 2006-2007 sezonunda örgütle irtibatının başladığını ve Gaziantepspor’da futbol oynadığı döneme rastlayan bu zaman içerisinde örgütün sohbet toplantılarına giden takımdaki 2 arkadaşı tarafından sohbetlere götürüldüğünü ifade eden İrtegün, ifadesinde bu 2 futbolcuyla birlikte o sohbet toplantılarına giden diğer futbolcuların ve o zamanki Gaziantepspor’dan sorumlu örgüt elemanının adını da verdiği öğrenildi.

20'YE YAKIN İSİM VERDİ

Telefonuna Byloock programını yükleyen sohbet abisinin kendisinin haricinde Fenerbahçe ve diğer kulüplerde bulunan futbolcudan yönetici ve teknik adama kadar birçok isimle irtibatlı olduğunu ve bu isimlerin büyük bir bölümünün de sohbet toplantılarına katıldığını ifade eden İrtegün’ün savcıya ismini verdiği şahıslar arasında eski futbolcudan aktif futbolcuya, yöneticiden teknik adama kadar 10’un üzerinde 20’ye yakın isim olduğu öğrenildi.

PROGRAM YÜKLEYİCİ RESMİ KAYITLARA GÖRE YURT İÇİNDE

İrtegün’ün ifadeleri doğrultusunda açık kimliği belirlenen sohbet abisini yakalamak için harekete geçen polis, resmi kayıtlara göre yurt içinde olduğu ve yurtdışına çıkış yapmadığı belirlenen şahısın yakalanması için çalışmalarını devam ettirirken, İrtegün tarafından açık isimleri verilen 10'un üzerindeki futbol dünyasındaki isimle ilgili olaraksa önümüzdeki günlerde gözaltı ve ifade alma işlemlerine başlayacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 08:26
  1. Bekir İrtegün itirafçı
  2. Bekir İrtegün Bylock
  • fahri aydınfahri aydın21 dk önce
    lol ,itirafcı olmuş ,eee itaraf edecek hiçbirşeyi olmayan alt tabaka napacak ,yatacak ,olsun bu kafayla devam edin ...
  • AliAli25 dk önce
    Ya arkadas ne kadar sacma biri itirafci oluyor isimler veriyor ve biz basin yolu ile bunu ögrenebiliyoruz,hem itirafci olan hemde ettigi itiraflar basina neden bildiriliyor?digerleri korkudan itirafci olmazlarsa?tam rezalet
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