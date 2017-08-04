İtirafçı FETÖ'cü binbaşı mahkemede çark etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında darbenin yönetildiği Akıncı Üssü'ne mühimmat taşıyan helikopterin pilotu sanık eski Binbaşı Deniz Aldemir, soruşturma sırasında darbe girişimi ve örgütle ilgili itiraflar içeren ifadelerini, "iradesi dışında" alındığını iddia ederek reddetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkındaki davaya devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

Darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına personel taşıdıktan sonra darbenin yönetildiği Akıncı Üssü'ne 1 ton mühimmat götürdüğü belirlenen tutuklu sanık eski Pilot Binbaşı Aldemir, hakim karşısına çıktı.

Savcılık sorgusu sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak darbe girişimine ve FETÖ'ye yönelik itiraflarda bulunan Aldemir, önceki ifadelerini kabul etmediğini, mahkeme huzurundaki beyanlarının esas alınmasını istediğini belirtti. Aldemir, darbeye hazırlık toplantılarına katılmadığını, emir üzerine Kara Harp Okulundan aldığı kursiyer teğmenleri helikopterle Genelkurmay Başkanlığına getirdiğini ifade etti.