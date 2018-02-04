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İtirafçı asker FETÖ'nün bilişim yapısını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin görülen davanın sanığı  eski kursiyer teğmen İ.T, karar duruşmasından önce "etkin pişmanlıktan"  yaralanmak istedi.

04 Şubat 2018 Pazar 11:41
İtirafçı asker FETÖ'nün bilişim yapısını anlattı

Sanık İ.T, FETÖ'nün bilişim yapısını detaylı olarak anlattığı 12  sayfalık bir dilekçeyi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Dilekçesinde FETÖ'ye karşı yürütülen soruşturmalara katkı sağlamak amacıyla örgüte dair bildiklerini etki altında kalmadan izah etmek istediğini  belirten İ.T, lise ikinci sınıfta arkadaşlarının aracılığıyla ders çalışmak için   örgüt evlerine gitmeye başladığını, buralarda ders çalışmanın dışında kalan  vakitlerde dini içerikli sohbetlerin yapıldığını anlattı.

Sanık İ.T, o dönem kendisini çalıştıran ve dini sohbetler yapan örgütü  abisi "T" isimli kişinin Kandıra Cezaevi İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru  olarak görev yaptığını belirtti.

Üniversite sınavında beklediği puanı alamayınca astsubaylığa  başvurduğunu ifade eden İ.T, askeri okul öğrenimi boyunca iki haftada bir  muhabere astsubay Y.Ç. ile emekli bir askerin evinde örgüt sohbetlerine  katıldığını bildirdi.

Daha sonra "M." isimli başka bir örgüt abisiyle görüşmeye devam  ettiğini aktaran İ.T, bu ismin Genelkurmay Başkanlığı karargahında Bilgi  Sistemleri Astsubayı olarak görev yaptığını belirtti.

Askeri okuldan mezun olduktan sonra Ankara'ya atandığını, buradaki görevi boyunca Tuzluçayır semtinde FETÖ üyelerince kiralanan eve sohbete  gittiğini ifade eden İ.T, sohbetleri düzenleyen Emin kod isimli örgüt abisinin  ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin Bilgi Evlerinde öğretmen olarak görev  yaptığını açıkladı.

Bir yıl sonra Tekirdağ Çerkezköy'e tayini çıktığını, burada da Sezai  kod isimli şahıs aracılığıyla örgütle irtibatını devam ettirdiğine dikkati çeken  İ.T, sohbetlerde sürekli dini sömürü yapıldığını, bu nedenle örgüte himmet adı  altında birkaç kez para verdiğini kabul etti.

FETÖ'nün hükümete yönelik 17/25 Aralık kumpas davalarından sonra örgüt  evlerinde siyasi konuların yoğun bir şekilde konuşulduğunu aktaran İ.T, bu  süreçten sonra sohbetlere eskisi kadar sık gitmediğini iddia etti.

I.T, astsubaylıktan subaylığa geçiş yapmak için sınavlara hazırlanmaya  başladığını, örgüt abisi Sezai'nin de kendisini desteklediğini, sınavda başarılı  olduktan sonra subaylık eğitimi için Ankara'ya geldiğini, burada da örgütün  kendisine ulaştığını kaydetti.

Örgüt abisiyle son görüşmeyi 15 Temmuz hain kalkışmasından kısa bir  süre önce yaptıklarını bildiren İ.T, kendisine darbe girişimine ilişkin herhangi  bir bilgi verilmediğini öne sürdü.

Örgütün "bilişim" yapısı

İtiraflarını başlıklar halinde kaleme alan İ.T, "bilişim yapılanması  ve desteği" bölümünde, örgüt üyelerinin deşifre olmamak için bilgisayarlarda  kullandıkları yöntemi anlattı.

Örgüt mensubu mühendisler tarafından geliştirilen yazalım sayesinde  bilgisayarlarda yapılan işlemlerin tespit edilemediğine dikkati çeken İ.T,  "Çerkezköy'e gittiğimde bana, 16 GB'lık işletim sistemi kurulu bir flash bellek  verdiler. Bilgisayara takıldığında, şifrelenmiş sistemin sanal olarak  çalıştırılması için 'Linux işletim sistemine' gömülü ikinci bir işletim sistemi  kurulmuştu. Flash bellek, bilgisayarın sabit diskinde iz bırakmıyor. Bu sistemi  birkaç defadan fazla kullanmadım. Bu sistemi kimin hazırladığını sorduğumda,  'bilgisayar mühendisi abiler tarafından hazırlandığını' söylediler." ifadelerini  kullandı.

Mahrem yapılanma

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem yapılanması"  hakkında da bilgi veren İ.T, sohbet grupların iki ya da üç kişiden oluştuğunu  aktardı.

Bunların başında alt düzeydeki imamın sohbetlerin planlanmasından  sorumlu olduğunu kaydeden İ.T,  bu imamın bağlı olduğu üst imamın ise grupların  oluşturulması, kontrolü ve örgüt mensubu askerlerin evlilikleri gibi konularda  yetkili olduğunu anlattı.

İ.T,  "Bu üst düzey imam birkaç ayda bir sohbetlere şahsen katılarak  görevini yerine getirir. Gurupların planlanmasında statü farkı dikkate alınır.  Farklı statülere haiz gruplar aynı imamda tutulmaz. Evli olan askerler evli olan  imamlarca sohbetlere alınır. Eşleri de asker eşlerinin sohbetlerini yapar."  ifadelerini kullandı.

Örgütün üst düzey imamlarında, FETÖ mensubu askerlerin bilgilerinin  bulunduğuna dikkati çeken İ.T, "Bu imamlar, (askerlere ilişkin) sahip oldukları  bütün bilgileri 'truecrypt' isimli programla şifrelenmiş mikro SD hafıza  kartlarında muhafaza ederler." bilgisini paylaştı.

Dilekçenin talep kısmında örgüt tarafından dini duyguları suistimal  edilerek kandırıldığını savunan İ.T,  "FETÖ, 15 Temmuz hain girişiminde dehşet  verici gerçek yüzünü bütün ülkeye gösterdiği gibi bana da gösterdi. FETÖ'nün  ortaya çıkartılan gerçek düşünce ve amaçlarını bilmiyordum, benzer amaçlara sahip  olmadım. Hiçbir zaman bu yapının bu kadar gözü dönmüş şekilde hareket  edebileceğini tahmin edemedim." değerlendirmesini yaptı.

Verdiği bilgiler ışığında etkin pişmanlık talebinin kabul edilmesini  isteyen İ.T, "örgüt üyeliği" suçundan beraatini istedi.

İsmi geçenler görevde

İ.T'nin dava dosyasına giren itirafları, hakkında adli işlem yapılması  için mahkeme tarafından  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Sanığın itiraflarında ismi geçen birçok örgüt mensubunun Genelkurmay  Başkanlığının yanı sıra başka kamu kurumlarında görevli olduğu belirlenirken, bu  kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan  eylemlere ilişkin İ.T'nin de aralarında bulunduğu 164 sanığın yargılandığı  davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Davanın 7 Şubat Çarşamba günü yapılacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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