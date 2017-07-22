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İtiraf geldi: Terör örgütü YPG'nin ismini biz değiştirttik!

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye'nin, PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye 'isim değiştirme' tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını 'Demokratik Suriye Güçleri' (DSG) olarak değiştirdiğini söyledi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:57
İtiraf geldi: Terör örgütü YPG'nin ismini biz değiştirttik!

ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsünün Colorado eyaletinde gerçekleştirilen yıllık güvenlik toplantısında konuşan ABD Özel Kuvvetler Komutanı Thomas, YPG ve DSG ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Suriye'de işbirliği yaptıkları Kürt gruplarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Orgeneral Thomas, Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak kabul ettiği PYD'nin askeri kanadı YPG'nin nasıl isim değiştirdiğini anlattı.

​'ZEKİCE BİR HAMLE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

PYD ile yakın çalıştığını anlatan Thomas, şunları söyledi:

"Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve 'Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?' diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının 'Demokratik Suriye Güçleri' olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı."
Thomas, IŞİD'le mücadelede YPG'yi etkin ortak gördüklerini kaydederek, ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün de bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu vurguladı.

'PKK İSMİ ALTINDA HİÇBİR ZAMAN MASADA OLAMAZLARDI

YPG'nin kuzey Suriye'de demografik bakımdan baskın unsur olduğunu savunan Orgeneral Thomas, "Brett McGurk gibi bir partnerim olduğu için şanslıydım çünkü (DSG unsurları) benim veremeyeceğim şeyleri istiyorlardı. Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu Cenevre ve Astana gibi yerlerde masada olmak istiyorlardı. PKK ismi altında hiçbir zaman masada olamazlardı" ifadelerini kullandı.
YPG'nin askeri olarak geçirdiği evrime de değinen ABD'li komutan, "Bu yüzden onları askerileştirdik ve Brett McGurk, onları bu şekilde görüşmelerin içinde tuttu ve bizim iyi bir ortağımız olmaları için onlara gerekli meşruiyeti sağladı" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:57
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