İtiraf geldi! Hakan Fidan talimatını Gülen....

Eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus dolar, FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde çarpıcı bir itirafta bulundu. O dönem, 7 Şubat kumpasının tezgâhlandığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Dolar, MİT müsteşarının ifadeye çağırılmasına Pensilvanya'daki Gülen'in karar verdiğini, bunu da kendisine FETÖ'cü gazeteci Ercan Gün'ün söylediğini ifade etti. Dolar şunları söyledi:

GÜLEN VE 8 KİŞİ KUMPASA 'EVET' DEDİ

"Zaman'ın polis muhabiri olan, daha sonra fox tv'ye geçen, askeri okuldan atılma Ercan Gün, bu olaylardan bir süre sonra beni ziyarete geldi. Ona çizginin aşıldığını söyledim. O da 'Niye bu kadar dert ediyorsun? Konu ABD'de Fetullah Gülen'in de içinde bulunduğu 12 kişi tarafından istişare edilmiş, 3 kişi hayır, 9 kişi evet demiş. Gülen de evet diyenler arasında' dedi. Ben de kendisine 12 kişi ile bu kadar önemli bir konunun değerlendirilmesinin yanlış olduğunu söyledim.

Aklımdaki soru işaretlerini netleştirmek için Marmara Emniyet İmamı olan Arif takma isimli şahsa sordum. O da bana Gülen'in 'Dosya sağlam mı' diye sorduğunu, 'sağlam' denilmesi üzerine onay verdiğini ifade etti. Ben de bu olaydaki muhalefetime açıktan devam ettim.

BENİ GÖZALTI İLE TEHDİT ETTİLER

Bu durumdan rahatsız oldular. Hatta Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Ercan Gün'ü bana göndererek beni gözaltına alabileceği şeklinde bir mesaj iletti. Müdür yardımcılığına terfi edeceğim sene hüseyin çapkın'a çok yorulduğumu ve operasyonel birimlerde çalışmak istediğimi ilettim. Bu da hem sivil hem de resmi cemaatçileri rahatsız etti ve beni Vatan Caddesi'nden uzaklaştırmak için Anadolu Yakası'nda bir kısım ilçelerden sorumlu müdür yardımcısı olarak atadılar.

MÜDÜRLERİN ÇOĞU FETÖ'CÜYDÜ

17-25 Aralık operasyonları yapıldığında bunu örgütün yaptığı fikri kafamda netti. O ana kadar 81 vilayetin yarısından fazlasının il emniyet müdürü Gülenci'ydi. 81 ilin istihbarat, TEM ve kaçakçılık birimlerinin de tamamına yakını örgüte aitti. Anladım ki 2 buçuk yıldan beri hükümeti devirmek içi bu konuya yoğunlaşmışlar. Daha sonraki bir kısım görüşmelerden, operasyonun 2014'te yapılacağı fakat o zamanki kaçakçılık daire başkanının Hüseyin Çapkın'a, KOM birimlerinde tüm Gülenci müdürlerin görevden alınacağını iletmesi üzerine öne aldıkları kanaatine vardım."

Sabah