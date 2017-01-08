İtiraf geldi: Avrupa Birliği dağılmak üzere!

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Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin dağılmak üzere olduğunu söyledi..

Der Spiegel dergisine konuşan Gabriel, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin mali açıklarını azaltmaya yönelik çabalarının Avrupa'yı siyasi risklerle karşı karşıya bıraktığını açıkladı.

Daha önce de Ekonomi Bakanlığı yapan Gabriel, "Geçmişte Başbakan Merkel'e hangisinin Almanya için daha zararlı olacağını sormuştum: Fransa'nın yarım puan daha fazla bütçe açığı vermesi mi yoksa aşırı sağcı Marine Le Pen'in Cumhurbaşkanı olması? Bu güne kadar bir cevap alamadım" ifadelerini kullandı.

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