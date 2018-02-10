İtiraf ettiler: Türk tanklarına karşı...

YENİAKİT.COM.TR – Zeytin Dalı Harekatı 21. gününde devam ederken terör örgütü PKK/PYD’nin müttefikleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Başşar Esed rejimine yakın Al-Masdar gazetesi Rejimin terör örgütü PKK/PYD’ye silah verdiğini itiraf etti.

Habere göre, Esed rejimi özellikle Tank Savar olarak bilinen ATGM füzelerini PKK/PYD’ye sadece Afrin’de Türkiye’ye karşı kullanması şartı ile teslim etti.

Silahlar için PKK/PYD elebaşları ile rejim kurmayları Halep’in kuzeyinde bir araya gelerek anlaşma imzaladı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr