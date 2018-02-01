İtiraf ettiler... Devasa bir kayıp var

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, "(PYD/PKK-YPG'nin ele geçirdiği) Rakka'da sivil kayıplar devasa." dedi.

"RAKKA'DAKİ SİVİL KAYIPLAR DEVASA"

Egeland, PYD/PKK'nın operasyon düzenlediği Rakka'daki sivil kayıpların "devasa" olduğunu vurguladı.

DEAŞ'ten ele geçirildikten sonra Rakka şehir merkezinde 534 sivilin yaralandığını ve 112 sivilin öldüğünü teyit ettiklerini açıklayan Egeland, bu sivil kayıpları şaşkınlıkla karşıladığını dile getirdi.

Egeland, PYD/PKK'nın Rakka'yı ele geçirmesinin ardından şehirdeki patlayıcıların temizlenmeden kente sivillerin girilmesine çok erken izin verildiğini, bunun da pek çok sivilin yaşamına mal olduğunu söyledi.