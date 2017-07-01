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İtiraf etti: Gülen namaz bile kıldıramıyordu!

FETÖ üyesi akademisyen ifadesinde, örgütün elebaşı Gülen'in namaz kıldırmayı dahi bilmediğini söyledi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:19
İtiraf etti: Gülen namaz bile kıldıramıyordu!

Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in dini bilgisinin bile yalan olduğu ortaya çıktı. Yıllarca insanları 'dini duygular'ı suiistimal edip peşine takan Gülen'in namazı bile doğru düzgün kılamadığı ortaya çıktı. Kendisini 'mesih' olarak tanıtan, dini bilgileri çok büyük gibi gösteren Gülen'in arkasında namaz kılan örgüt üyesinin ifadesi her şeyi gözler önüne serdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren FETÖ üyesi akademisyen G.Y. örgütün üst kademe imamlarından Ahmet Kurucan ile Pensilvanya'ya gittiğini şöyle anlattı:

GERÇEK YÜZÜNÜ ANLADIM

​Gülen'in arkasında 7-8 kişi saf tutup namaz kıldık. 4 rekatlık namazı 3 rekat kıldırdı. Birisi tepki gösterince bağırarak, "Allahu ekber diyerek benim yanlış kıldırmama sebep oldunuz" diyerek suçladı. Oysa ben hiçbir ses duymadım. Bu hadise yıllarca kafamda 'Acaba bu makamın adamı değil mi' diye şüpheye düştüm. 17-25 Aralık sonrası örgütten koptum. Gerçek yüzünü Gezi ve 15 Temmuz darbe girişimiyle gördüm.

Akşam

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:19
  1. FETÖ
  2. Pensilvanya
  3. namaz
  • GÜNGÜN14 dk önce
    Feto hain ve münafık bir insan. Ama boş iddialar ve boş haberlerle meseleyi sulandırmayın.
Bugünkü Akit

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