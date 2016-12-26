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İtiraf etti: Enkaz bıraktım suçluyum

Görev süresince birçok vahşete kaptanlık eden BM Genel Sekreteri Ban, suçunu Uluslararası toplumun Suriye konusunda gerekli desteği vermediğine getirdi; "Görevi devralacak yeni Genel Sekreter'e çözülemeyen çok fazla sorun bıraktığım için üzgünüm" dedi.

İtiraf etti: Enkaz bıraktım suçluyum
Eklenme: 26 Aralık 2016, 00:42
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2016 sonunda görev süresi dolacak olan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Birleşmiş Milletler’de son basın toplantısını düzenledi. Uluslararası toplumun Suriye konusunda gerekli ve yeterli desteği vermediğini, Suriye halkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin bölünmüş olduğunu belirten Ban, "Lakhdar Brahimi, Kofi Annan, Staffan de Mistura gibi dünyanın en iyi diplomatlarını atadım. Sorun müzakereciler değil, dayanışma ve duyarlılığın olmaması. Kişisel ve ulusal çıkarlar yüzbinlerce insanı öldürdü. Görevi devralacak yeni Genel Sekreter'e çözülemeyen çok fazla sorun bıraktığım için üzgünüm" dedi.

BM'nin Suriye'de başarısız olduğunu belirten Ban, barışın yalnızca Suriye'de işlenen korkunç suçlara hesap verilebilirlik ve adalet sağlandığında hâkim olacağını söyledi. "Halep ve cehennem artık eş anlamlı hale geldi. Tahliye işlemlerinin durmasından son derece üzüntü duyuyorum. Tarafları tahliye sürecinin güvenli bir şekilde yeniden başlatılması için gerekli önlemleri almaya çağırıyorum" ifadelerini de kullandı. 

“Filistin halkının hayal kırıklığı, onur kırıcı işgâlin ağırlığı altında büyüyor”

Ban, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin sorunun görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada, son brifinginin İsrail-Filistin sorununun geleceğine dair hiçbir iyimserlik duygusunu getirmemesinin kendisini üzdüğünü söyledi.

BM Genel Sekreteri Ban, İsrail'in işgali altında bulunan Filistin topraklarındaki yerleşim planlarını da eleştirdi:

"Son on yılda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerinde yaşayanların oranı yüzde 30 artarak  600 bin kişiye yükseldi. Filistin halkının hayal kırıklığı ve mağduriyetleri yarım asırlık onur kırıcı işgalin ağırlığı altında büyüyor. On yıl önce, her iki tarafta büyük çoğunluk iki devletli çözüme inanıyordu, bugünse bu çoğunluk çözülüyor.  Her iki halkın liderleri birbirleriyle konuşmak yerine giderek daha radikalleşen destekçileriyle konuşuyor. İsrail yerleşim birimlerinin genişlemesi ve mevcut durum Gazze'de kalkınmayı engelliyor. Bazı İsrailli politikacılar Batı Şeria'nın tamamen ilhak edilmesi çağrısında bulunuyor. Gazze ve Batı Şeria siyasi olarak bölünmüş durumda ve Filistinli taraflar ulusal birlik için uzlaşma konusunda başarısız."

Genel Sekreter Ban, Filistinli yetkililere de tahrik ve şiddeti engellemek için somut adımlar atma çağrısında bulundu. Filistin'de genel seçimlerinin yapılamamasının ülkedeki bölünmüşlüğü ve Filistin'deki kırılgan demokratik süreci etkilediğini ifade eden Ban, "Batı Şeria ve Gazze arasındaki bölünme ancak tek, meşru, kapsayıcı bir Filistin hükümetinin kurulması ile çözülebilir" diye konuştu. 

Ban, İsrail Filistin sorununa "İki devletli çözümden başka bir alternatif olmadığını" belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ne, taraflarla istişarelerde bulunarak, doğrudan müzakerelere götürecek bir karar alınması yönünde çağrı yaptı. 

 
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