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İtiraf etti: Bölünmüş Türkiye haritası bana ait!

Büyükada’da yakalandıktan sonra tutuklanan İsveç Uyruklu Ali Ghravi üzerinde çıkan dijital bellekte yer alan bölünmüş Doğu ve Güneydoğu’su Türkiye haritasının kendisine ait olduğunu kabul etti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:16
İtiraf etti: Bölünmüş Türkiye haritası bana ait!

Ali Ghravi ifadesinde, olay tarihinde gerçekleşen toplantıya (Büyükada’daki) diğer şüpheli Özlem Dalkıran sayesinde çağrıldığını, toplantının Hollanda merkezli Hıvos ve Türkiye merkezli olduğunu bildiği IVOP tarafından organize edildiğini söyledi.

GAZİANTEP’E GİTMEDİM

Toplantıyla alakalı ülkeye giriş ve konaklama masraflarının IVOS tarafından karşılandığını belirten Ghravi, toplantıdan önce en son Haziran 2015’te ülkeye geldiğini, kendisine sorulan Gaziantep’e hiç gitmediğini anlattı. Ghravi, 2010 yılına kadar daha çok işkence görmüş insanların rehabilitasyon konularında faaliyet yürüten kuruluşlara bilişim uzmanlığı alanında teknik destek verdiğini ifade ederek, 2010 yılından sonra insan hakları örgütleri ve mülteciler konusunda faaliyet yürüten örgütlerle çalışmaya başladığını aktardı.

TERCÜMANI SUÇLADI

Haritanın siyasi olmadığını, Büyükada’da bölünme toplantısı yapmadıklarını ileri süren ajan Ali Ghravi, By-Lock ile ilgili iddialara cevap vermedi. Ghravi toplantıdaki tercümana suçu atmaya çalıştı. Ghravi, “Toplantı sırasında da katılımcılardan bazıları kullandıkları aletlere uzaktan ByLock indirilmesi halinde ne şekilde önlem alacaklarını sormuşlardı. Bu konuda da bir bilgim olmadığı için sorulan bu soruya cevap vermedim. Hiçbir örgüt ile irtibatım yoktur. Toplantıda tercümanlık yapan şahıslar provoke edici, benim söylemediğim hususları da eklemek suretiyle tercümanlık yaptı” dedi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:16
  1. Türkiye
  2. Gaziantep
  3. İsveç
  4. Hollanda
  • hamidohamido1 sa önce
    BU BÖLÜCÜ BOZGUNCULARIİN ACELE VE ŞİDDETLİ CEZALANDIRMAK LAZIM
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