Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İtiraf etti 2 subay gözaltına alındı!

Yüzbaşı Burak Akın'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:51
İtiraf etti 2 subay gözaltına alındı!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın buradaki sorgusu sürüyor.

Sorgusunda Akın’a hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildi.

Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri FETÖ'den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı.

Sorgudan alınan bilgilerle harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akın'ın ifadesinde belirttiği ve görevde olan 2 subayı gözaltına aldı.

Ankesörlü telefonla şifreli buluşma

Yüzbaşı Burak Akın'ın da içinde bulunduğu şüphelilerin, ankesörlü telefonların çaldırıp kapatılması ile daha önceden belirlenen şifreli adreslerde gizli görüşmeler yaptıkları, polisin bu görüşmeleri tespit etmesi üzerine paniğe kapılan Akın'ın emniyete giderek itirafçı olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 16:51
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ilimizde salgın! Hastaneye başvuranların sayısı 500’ü geçti
    1. O ilimizde salgın! Hastaneye..
    2. Everton'a Cenk'ten sonra bir Türk daha!
    3. Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu
    4. Kalede fotoğraf için poz veriyordu..
    5. Bu eldivenlerle hayatı değişti
    6. Öğrencilerin anlaşmazlıkları..
    7. Suudi Arabistan'da petrol suyunu..
    8. Şehir efsanesi sanılıyordu ama...
    9. Evini büyütmek isteyenler için ilginç..
    10. ABD şimdi de Pakistan'ı tehdit etti!
    11. Yüzünde balon kadar kistle doğmuştu...
    12. 'Ağlarım ama beni duyan yok'
    13. İran'ın Ankara Büyükelçiliği önünde..
    14. Terör devleti İsrail'den bir skandal..
    15. Özel izinle girildi! İlk defa..
    16. Dışkıcı profesörün 'Fatih' hakkındaki..
    17. Çocuklarını doyurmak için çöpleri..
    18. Sigarayı bırakmadan zararı azaltılır mı?
    19. Filistinliler ne istiyor? Amerikalı..
    20. Katar'a PTT ile açıldık... İşte rakam..
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    AK Parti düğmeye bastı! Kullanılmayacak...
    AK Parti düğmeye bastı! Kullanılmayacak...
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama