‘İtiraf etmeliyim ki…’ Darbeci hainleri öve öve bitiremedi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen, örgüt militanlarına seslendiği konuşmasında, “Ne 27 Mayıs’ta, ne 12 Mart’ta darbe yapanlar yiyeceğimizi veriyorlardı. Bir tokat vurmadılar, bir saygısızlık göstermediler” dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis teşkilatı içerisinde yuvalanan "Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)" mensuplarının gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünün elebaşı olan Fetullah Gülen, 24 Temmuz 2017 tarihinde örgütün yayın organları tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan ve örgüt üyelerine seslendiği konuşmasında 1960, 1971 ve 1980 darbelerini gerçekleştirenlere övgüler yağdırdı.

"İTİRAF ETMELİYİM Ki..."

27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 Muhtırası ve 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştirenlerin kendilerine bir saygısızlık yapmadığını ifade eden Gülen, “İtiraf etmeliyim ki ne 27 Mayıs’ta darbe yapanlar, ne 12 Mart’ta darbe yapanlar; tutukevine sonra da hapishaneye koyanlar, bunların yaptığı saygısızlıkların onda biri saygısızlığı görmedim. Mübalağa yapmıyorum. Yiyeceğimizi veriyorlardı. Bir tokat vurmadılar, bir saygısızlık göstermediler” diye konuştu.