İthalat işlemlerinde online dönem

Ekonomi Bakanlığı’nın, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ithalat işlemlerinde, firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi. Tebliğe göre kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda olacak.

Firmalara veya kullanıcılarına dair bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, en geç beş iş günü içinde tebliğe uygun olarak firma tarafından genel müdürlüğe bildirilecek.

1 Nisan’dan sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmeyecek.