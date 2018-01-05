Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İthalat işlemlerinde online dönem

İthalat işlemleri için yetkilendirilen kullanıcılar vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeye başlandı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:20
İthalat işlemlerinde online dönem

Ekonomi Bakanlığı’nın, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ithalat işlemlerinde, firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi. Tebliğe göre kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda olacak. 

Firmalara veya kullanıcılarına dair bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, en geç beş iş günü içinde tebliğe uygun olarak firma tarafından genel müdürlüğe bildirilecek.
1 Nisan’dan sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmeyecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ek istihdama teşvik yağmuru
    1. Ek istihdama teşvik yağmuru
    2. Feci anlar… Güngören’de başına siyah..
    3. Cumhurbaşkanlığı F-35 savaş uçakları..
    4. İthalat işlemlerinde online dönem
    5. Petrolün ayarı şaştı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
    7. PKK'nın attığı o bombayı atan kişinin..
    8. Türkiye’yi ağlatan adamın acı günü
    9. Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcılık'lara..
    10. Fikri Işık'tan flaş açıklama: Asla..
    11. Adana'da Suriyeli eski polisler DEAŞ..
    12. Fitch: Türkiye 5 yılda yüzde 4,8..
    13. Madencilerden ‘hız’ çağrısı
    14. Ruslar yalanlamıştı! Fotoğrafları..
    15. Terör yıktı devlet yapıyor
    16. Emeklilik şirketlerinden sağlık..
    17. Trabzon Limanı halka arz ediliyor
    18. Fiyatları el yakıyordu, neden..
    19. Kocaman'dan Ozan'a 'Kafana göre takıl'
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm alanlarda..
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...