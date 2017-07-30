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İthal ürünlere güvenirlik ayarı

Bakan Zeybekci'nin talimatıyla güvenirliğinden şüphe duyulan ithal malların ülkeye girişinden önce laboratuvarlarda test edilmesine yönelik uygulama hayata geçirilecek.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:45
İthal ürünlere güvenirlik ayarı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ekonomi Bakanlığı, ithalatta ürün güvenliği denetimlerini yeni bir aşamaya taşıyor. 

Türkiye'nin ürün güvenliği mevzuatı; üreticinin, üretim aşamasında veya sonrasında ürünlerin güvenlik testlerini yapmasını veya yaptırmasını, ürünlere testlerin yapıldığını bildiren uygunluk işaretini (CE işareti gibi) basılmasını ve yalnızca testleri yapılmış, güvenli ürünleri piyasaya sunulmasını öngörüyor.

Bu denetimleri, Ekonomi Bakanlığı teşkilatı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) gerçekleştiriyor. Ürün güvenliği denetimlerinde Avrupa Birliği (AB) ile aynı mevzuatı uygulayan Türkiye, ithal ürünlere yönelik denetimlerde özellikle Uzakdoğu’dan gelen ürünlere ilişkin uygunluk beyanı veya test raporlarında doğru olmayan belgelerle sıkça karşılaşıyor.

Şüphe halinde belgeyi düzenleyen kuruluşla temasa geçerek raporun doğruluğunu teyit eden TSE veya Ekonomi Bakanlığınca, son 1,5 yılda 70'in üzerinde doğru olmayan rapor tespit edildi. Söz konusu ürünlerin yüzde 90'ının Çin mallarından oluşması nedeniyle doğru olmayan raporlar Çince özetleriyle birlikte Türkiye'nin Pekin Ticaret Müşavirliği kanalıyla Çin makamlarına iletildi.

Bu gelişmeler ışığında hareket geçen Ekonomi Bakanlığı güvenirliğinden şüphe duyulan ithal ürünlerin yurda girmeden önce laboratuvarlarda test edilmesine yönelik uygulamayı hayata geçirmeye karar verdi.

Cep telefonu, oyuncak ve beyaz eşya listede

Tüketicilerin can ve mal güvenliğini korumak için bundan böyle riskli görülen CE işaretli ürünler de teste gönderilebilecek. Bu ürünler laboratuvarda test edildikten sonra ithal edilebilecek. Bu sayede güvensiz ürünlerin yanlış test raporları kullanılarak ithal edilmesinin önüne geçilecek.

Kısa sürede hayata geçirilmesi öngörülen uygulama ağırlıklı olarak tüketici ürünlerini kapsıyor. Söz konusu ürünlerin yıllık ithalat tutarı, geçen yıl itibarıyla yaklaşık 7,7 milyar dolara ulaşırken, test edilmesi muhtemel ürünler arasında cep telefonu, oyuncak, ayakkabı, led ampuller, televizyon, klima, buzdolabı, çamaşır makinesi bulunuyor.

Ayrıca ayakkabı ithalatında bugüne kadar sadece ftalat analizi yapılırken, 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren krom ve dioktiltin gibi kullanımı uluslararası anlaşmalarla (REACH) kısıtlanan tehlikeli kimyasal maddelerin de incelemesine geçildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:45
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Adıyaman
  4. TSE
  5. Çin
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