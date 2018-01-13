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'İtfaiyeci duası' ile mesaiye başlıyorlar

Zonguldak Alaplı'da itfaiye ekipleri, her sabah "itfaiyeci duası"nı okuyarak mesaiye başlıyor.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:35
'İtfaiyeci duası' ile mesaiye başlıyorlar

Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, her sabah nöbet değişimi sırasında itfaiye önünde bir araya gelerek, "Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Pirimiz İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dahil et." şeklindeki itfaiyeci duasını okuyarak işbaşı yapıyor. Nöbet değişimi sırasındaki duaya tüm itfaiyeciler katılıyor.

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dua geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

"Nöbetin kazasız belasız geçmesi ve evimize hayırlı bir şekilde gitmek için bu duayı her gün tekrarlıyoruz"

Dua ile kendilerini emniyette ve daha güvende hissettiklerini ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Biz Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak her gün nöbet devir teslimlerimizde itfaiyeci duasını okuyoruz. Sabahları tüm ekibimiz duaya katılıyor. Nöbetin kazasız belasız geçmesi ve evimize hayırlı bir şekilde gitmek için bu duayı her gün tekrarlıyoruz. Bu bizim için bir gelenek haline geldi. Anlamını kavraması içinde her nöbette farklı arkadaşımıza bu duayı yaptırıyoruz. Bir itfaiyeci için bu dua çok önemlidir. Biz bu geleneği sürdürmeye devam deceğiz. Bizden sonra gelecek nesillere de bu duayı öğreteceğiz. "

İtfaiye eri Çetin Güner de sabahları evden çıkarken ailesinin hayır duasını aldığını belirterek, "İtfaiye geldiğimde de tüm arkadaşlarımızla birlikte itfaiyeci duasını okuyarak işe başlıyoruz. Bunun itfaiyeciler için çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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