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İtfaiye, polis, ambulans… Herkes seferber oldu ama…

Adana'da serinlemek için nehre giren 42 yaşındaki Nihat Okur ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi 45 yaşındaki Emrettin Okur boğularak can verdi.

27 Haziran 2017 Salı 20:04
İtfaiye, polis, ambulans… Herkes seferber oldu ama…

Olay, saat 16.30 sıralarında eski baraj kapakları mevkiinde meydana geldi. Kalabalık bir grupla eski barajdaki mesire alanına pikniğe giden Nihat Okur, aşırı sıcaktan bunalınca serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi. Nihat Okur, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca, ağabeyi Emrettin Okur da onu kurtarmak için suya atladı. Ağabey de çırpınmaya başlayınca, onları kurtarmak için suya giren Mehmet Ali Döver de boğulma tehlikesi geçirdi. Döver, güçlükle kıyıya çıkarken, 2 kardeş suda kayboldu.

Olay yerine çağrılan polis ve itfaiye ekipleri, nehirde yapılan aramada 2 kardeşin cesedini, suya girdikleri yerin yakınında buldu. Yaşamını yitiren Okur kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Nihat Okur ile ağabeyi Emrettin Okur'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 20:04
  1. adana
  2. nehir
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