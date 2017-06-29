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İtfaiye ipe dolanan ebabil için seferber oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Kısım Amirliği ekipleri, dünyanın en esrarengiz kuşu olan ebabili bir apartmanın duvarında dolandığı ipten kurtarmak için seferber oldu.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:03
İtfaiye ipe dolanan ebabil için seferber oldu

Elbistan ilçesi Ceyhan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir apartmanın yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvarında ipe dolanan kuşu gören vatandaşlar, kuşu kendi çabaları ile kurtarmaya uğraşsa da başarılı olamadı. Kurtulmak için çırpındıkça ipe daha çok dolanan kuş, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Vatandaşlar, durumu hemen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Kısım Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, uzattıkları itfaiye merdiveni ile kuşu dolandığı ipten kurtardı. Kurtarılan kuşu ilk başta kırlangıç sanan vatandaşlar, kuşun ebabil olduğunu anlayınca gözlerine inanamadı. İtfaiye erleri, herhangi bir yarasının olup olmadığını kontrol ettikten sonra kuşu doğaya bıraktı. Ebabilin gökyüzünde kayboluşunu meraklı bakışlarla izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Ebabil kuşu, neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülebiliyor. Ebabilin adı Kur’an-ı Kerim’de de geçiyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:03
  1. Kahramanmaraş
  2. Gazi Mustafa Kemal
  3. Ceyhan
  4. Elbistan
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