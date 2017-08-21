İtfaiye ekipleri akaryakıt istasyonlarını denetledi

İtfaiye Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; alınan tedbirlerin, güncel ve aktif olduğu, kullanılan ekipmanların bakım ve ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilirken, insan sağlığının ve güvenliğinin her şeyin üzerinde bir değer olduğunu belirten itfaiye ekipleri istasyon çalışanlarının olası bir yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Vatandaşların ve akaryakıt istasyonları çalışanlarının, güvenliği için son derece önemli olan denetimler devam ederken, ekipler göstermiş oldukları işbirliği için istasyon yetkililerine teşekkür etti.