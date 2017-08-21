Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İtfaiye ekipleri akaryakıt istasyonlarını denetledi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Belediye İtfaiye Müdürlüğü, itfaiye yönetmeliği gereğince ilçe sınırları içinde yer alan akaryakıt istasyonlarını, yangına karşı alınan önlemler konusunda denetledi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:42
İtfaiye ekipleri akaryakıt istasyonlarını denetledi

İtfaiye Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; alınan tedbirlerin, güncel ve aktif olduğu, kullanılan ekipmanların bakım ve ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilirken, insan sağlığının ve güvenliğinin her şeyin üzerinde bir değer olduğunu belirten itfaiye ekipleri istasyon çalışanlarının olası bir yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Vatandaşların ve akaryakıt istasyonları çalışanlarının, güvenliği için son derece önemli olan denetimler devam ederken, ekipler göstermiş oldukları işbirliği için istasyon yetkililerine teşekkür etti.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:42
  1. Bilecik
  2. Bozüyük
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den şok ima: Kürt devletinde İsrail bayrağı dalgalanacak!
    1. İsrail'den şok ima: Kürt devletinde..
    2. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    3. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    4. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    5. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    6. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    7. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    8. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    9. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    10. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    11. Lapseki’de yol çalışmaları
    12. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    13. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    14. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    15. Gediz’de Motosiklet Festivali
    16. Organik tarım için 630 km pedal..
    17. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    18. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    19. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2...
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!