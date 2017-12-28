‘İT’e tepkiler devam ediyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz direnişçilerine muafiyet getiren düzenlemeye ilişkin, “Birilerinin bunu alıp, toplumu germesini, kamplaştırmasını, ayrıştırmasını da doğru bulmuyoruz, reddediyoruz” dedi. Polatlı’da basın toplantısı düzenleyen Destici, CHP’li Ömer Süha Aldan’ın ‘it’ benzetmesine tepki göstererek, “Kendisini kınıyorum. Bir milletvekiline yakışmayacak, daha doğrusu bir insana yakışmayacak bir üslupla, birtakım ağza alınmayacak ifadelerle bu KHK’yı değerlendirmelerini başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet adamlarını itham etmelerini doğru bulmuyorum” dedi.