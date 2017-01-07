Itandje ve Vinicius Santos Silva Adanaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Gaziantepspor'dan ayrılan kaleci Charles Itandje'ı kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kamerunlu kaleciyle 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Adanaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve transferimde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük camiaya hizmet etme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum."
Transfer çalışmalarını hızlandıran Adanaspor, Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'ta forma giyen, son olarak Coritiba'da kiralık oynayan sol kanat oyuncusu Vinícius Santos Silva ile 2 buçuk yıllık anlaşma sağladığını da bildirdi.