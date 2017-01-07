Itandje ve Vinicius Santos Silva Adanaspor'da

Adanaspor, Gaziantepspor'la olan sözleşmesini fesheden Kamerunlu kaleci Charles Itandje ile 1.5 yıllık, Palmeiras'ta forma giyen Vinicius Santos Silva'yla da 2.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Itandje ve Vinicius Santos Silva Adanaspor'da
Eklenme: 07 Ocak 2017, 14:33
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Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Gaziantepspor'dan ayrılan kaleci Charles Itandje'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kamerunlu kaleciyle 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "Adanaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve transferimde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük camiaya hizmet etme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum."

Transfer çalışmalarını hızlandıran Adanaspor, Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'ta forma giyen, son olarak Coritiba'da kiralık oynayan sol kanat oyuncusu Vinícius Santos Silva ile 2 buçuk yıllık anlaşma sağladığını da bildirdi.







 
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