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İtalyanlar'a 16 milyon TL Fenerbahçe'ye 55 milyon TL

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Scarpa için hem Fluminense hem de oyuncunun kendisinin istediği rakamlar şok etti.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:31
İtalyanlar'a 16 milyon TL Fenerbahçe'ye 55 milyon TL

Fenerbahçe KAP'a açıklama yapmadığı için Kjaer, Skrtel, Roman, van der Wiel, Lens, Sow ve van Persie gibi isimlerin aldığı net rakamlar asla bilinemedi… fakat özellikle oyuncuların kendi ülkelerinin gazetelerinden çıkan Kjaer'in 4 milyon Euro, Skrtel'in 5.5 milyon Euro, Roman'ın 3.5 milyon Euro, van der Wiel'in imza parasıyla 3 milyon Euro, Lens'in 3 milyon Euro, Sow'un 3 milyon Euro ve van Persie'nin de 6.5 milyon Euro kazandığı haberleri transfer konusunda Fenerbahçe'yi zor durumda bıraktı.

Sarı-lacivertli ekip en basit Brezilyalı oyuncu için bile kapıyı çaldığında fiyatlar dudak uçuklattı. Son olarak Scarpa için Fluminense İtalya'dan Genoa'dan 4 milyon Euro isterken bu rakam Fenerbahçe için 12 milyon euro. Fluminense'de 240 bin Euro'ya oynayan Scarpa ise tam 2 milyon Euro istedi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 10:31
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  2. Fenerbahçe
  3. fluminense
  4. Brezilya
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