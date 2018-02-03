İtalyanlar milli futbolcumuz için tribündeydi!
Dünkü Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla adeta göz kamaştıran Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i tribünden İtalyan scoutlar takip etti.03 Şubat 2018 Cumartesi 09:45
Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, Beşiktaş maçında dikkat çeken bir performansa imza attı. Yaptığı kurtarışlarla takımının en azından 1 puan almasında önemli rol oynayan ismin ise tribünlerde sürpriz misafirleri vardı.
Adı daha önce Juventus'la anılan 28 yaşındaki kaleciyi Beşiktaş maçında İtalyan scoutların izlediği öğrenildi. Sezon başından bu yana bir çok takımın scout gönderdiği isimlerin başında gelen Harun Tekin'e sezon sonunda ciddi tekliflerin gelebileceği belirtiliyor. (Yeni Şafak)
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