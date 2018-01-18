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İtalyanlar gece açıkladı! Galatasaray ilk transferini...

Galatasaray'ın Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştığı iddia edildi

18 Ocak 2018 Perşembe 13:18
İtalyanlar gece açıkladı! Galatasaray ilk transferini...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar için İtalya basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tuttomerca'da yer alan ve günün en çok konuşulanları arasındaki haberde; Aslan'ın Roma forması giyen Cengiz'i kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Sezon başında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in de ısrarcı olduğu vurgulandı.

Roma'da 2017 yılının en iyi genç futbolcusu seçilen Cengiz Ünder'i kiralamak istediği iddia edilen sarı-kırmızılıların, bu transferde tüm şartları zorladığı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 13 resmi karşılaşmada toplam 411 dakika sahada kaldı.

 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 13:18
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  2. Fatih Terim
  3. cengiz ünder
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