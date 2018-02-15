Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İtalya'nın dev kulüpleri Galatasaray'ın yıldız ismine talip oldu

İtalyan'nın dev kulüpleri Galatasaray'ın yıldız ismi Koray Günter'i transfer gündemine aldılar.

15 Şubat 2018 Perşembe 21:24
İtalya'nın dev kulüpleri Galatasaray'ın yıldız ismine talip oldu
Galatasaray'ın 23 yaşındaki defans futbolcusu Koray Günter için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
 
İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Koray Günter'e yeni sözleşme teklif ettiğini ancak Türk asıllı Alman futbolcunun kariyerinde yeni bir macera istediği ve Serie A'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
 
İTALYA'DAN 3 TAKIM İZLİYOR
 
Sezon sonu bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek Koray Günter'i Serie A takımlarından Lazio, Atalanta ve Fiorentina'nın yakın bir şekilde izlediği ve sezon sonuna kadar girişimlerde bulunacağı kaydedildi.
 
2012 yılında 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Koray Günter, bu sezon 5'i Türkiye Kupası, 3'ü Süper Lig olmak üzere 8 kez Galatasaray forması giydi.
 
Kaynak:Sporx
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 21:24
  1. Koray Günter
  2. Galatasaray
  3. italya seri a
  4. futbol
  5. transfer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK kararları açıkladı! 8 kulübe...
    1. PFDK kararları açıkladı! 8 kulübe...
    2. Başbakan Yıldırım konuşurken YPG..
    3. Yeni akıllı yüzer iskele suya indirildi
    4. İtalya'nın dev kulüpleri..
    5. Hamit Altıntop'tan flaş açıklama!..
    6. Söz dizisindeki 'Siyon Yıldızı'..
    7. Aliyev’den çok önemli Türkiye..
    8. İşte cehenneme girmesi haram olan kimse
    9. Tillerson kabulü sırasında terör..
    10. Sınıra gidiyorlardı... Büşra'yı kazada..
    11. ''İstanbul’da yaşamak isterdim''
    12. ''Gazetenin en fazla 10 yıl ömrü kaldı''
    13. ABD: PKK'yı onlara karşı..
    14. Yıldırım PKK yandaşı gazeteciye..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tillerson'ı..
    16. Zaharova'dan YPG/PKK yandaşı..
    17. Şehid Metin Yüksel unutulmadı
    18. Yıldırım ile Merkel'den ortak basın..
    19. Başsavcılıktan tek tip kıyafet..
    20. Sosyal medya teröristlerine baskın!
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını şaşırdı
    ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını şaşırdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…