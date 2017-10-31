İtalyan usulü dolandırıcılık

OSMAN YİĞİT / ANKARA - Bir dönem cep telefonlarına gönderdikleri reklam mesajlarıyla ‘fırsatçılık’ yapan uluslararası bağlantılı dolandırıcılar, şimdilerde sosyal medyaya yönelmiş durumda. Sözde ‘akıl yaşı danışmanlığı’ yapan TEKKA S.p.A. isimli İtalyan firması, cep telefonundaki Facebook hesabı üzerinden “akıl yaşınızı tıklayın öğrenin” şeklinde bir mesaj atıyor ve bu link tıklandığında ise cep telefonu operatöründen “30 TL’lik aboneliğiniz başlamıştır’ bildirimi ile vatandaşlar dolandırılıyor.

Bir dönem cep telefonlarına gönderdikleri reklam mesajlarıyla ‘fırsatçılık’ yapan uluslararası bağlantılı dolandırıcılar, telefonlara izinsiz reklam gönderilmesine ciddi kısıtlamalar getirilmesinin ardından şimdilerde sosyal medyaya yönelmiş durumda.

KAYSERİLİ AMCA, ‘AKIL YAŞIMI ÖĞRENEYİM?’ DERKEN



Kayseri’den gazetemize bilgi veren bir vatandaş, cep telefonundaki Facebook hesabı üzerinden “akıl yaşınızı tıklayın öğrenin” şeklinde bir mesaj aldığını; bu linki tıkladığında ise cep telefonu operatöründen gelen “30 TL’lik aboneliğiniz başlamıştır’ bildirimi ile şok geçirdiğini söyledi.





KAZIK KAYSERİ’DE, YETKİLİ MAHKEME İTALYA’DA!



Aboneliğini, operatör üzerinden iptal ettirdiğini, ancak kendisine ilk abonelik ücretini ödemek zorunda olduğunun söylendiğini belirten vatandaş, dava etmek istediği firmayı araştırdığında ise bir şok daha yaşadı. Sözde ‘akıl yaşı danışmanlığı’ yapan ‘Geveze’ isimli portalın, TEKKA S.p.A. isimli bir İtalyan firmasının ‘hizmet’i olduğunu öğrenen vatandaş, şirketin internet sayfasındaki ‘Genel Koşullar’ isimli belgede, ihtilaf halinde yetkili mevzuat ve makamın ‘İtalyan Yasaları’ ve ‘İtalyan Mahkemeleri’ olduğu ifadesini gördü.

‘TÜRK MAHKEMELERİNE DAVA AÇIN’ UYARISI



Dolandırıcıların bu ve benzeri beyanlarına itibar edilmemesi çağrısında bulunan uzmanlar ise, telefon kullanıcılarından öncelikle hatlarını mobil ödemeye kapattırmalarını, ardından GSM operatörlerinden faturalarındaki haksız meblağın iadesini istemelerini, operatörün bu talepleri yerine getirmemesi durumunda aboneliklerini başka operatörlere taşımalarını; ayrıca Tüketici Mahkemeleri’nde de dava açmalarını tavsiye ediyorlar.