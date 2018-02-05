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İtalyan polisi PKK'lılara acımadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya-Venedik ziyaretleri esnasında 'Afrin'de gerçekleştirilen operasyonu protesto etmek isteyen PKK yandaşları tüm güvenlik önlemlerine rağmen engellenemedi. PKK yandaşlarının slogan atması üzerine İtalyan polisi sert müdahalede bulundu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs konulu ziyaretinde Vatikan'da bulunduğu sırada İtalya'nın başkenti Roma'da PYD/PKK yanlılarının yasa dışı eylemleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alan İtalyan polisleri terör sempatizanlarına dayak attı.

PKK YANLILARI EYLEM YAPTI

 İtalyan polislerinin üst düzey güvenlik önlemleri aldığı Roma'da "Yeşil Bölge" olarak ilan edilen eyleme kapalı alanlara rağmen PYD/PKK yanlıları sokağa çıktı. Terör örgütünün paçavralarını ellerinde sallayarak eylem yapan ve çirkin sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalışan terör yandaşları İtalyan polislerinden beklemediği bir kaşılık aldı.

İTALYAN POLİSİ ACIMADI

Sloganlar atarak ilerleyen gruba polis dağılın uyarısında bulundu. Bu uyarıyı dikkate almayan grup yürüyüşünü sürdürürken polisler harekete geçti, gruba müdahalede bulundu.

Tekme, tokat, jop ve gaz ile PKK yanlılarına müdahale eden polisler grubu dağıtmak için yoğun çaba sarf etti. Yedikleri dayak karşısında neye uğradığını şaşıran eylemcilerden bazıları ağır yaralanarak yerlere serildi.

 GÖZALTINA ALINDILAR

"Yeşil Bölge" ilan edilen Roma'da kurallara karşı gelerek eylem yapan göstericilerin bir kısmı müdahalenin ardından kaçarken, bir kısmı ise polisler tarafından gözaltına alındı. Yaralı olan göstericiler ise ine polisler tarafından tedavi edilerek gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:44
  1. pkk
  2. pkk yandaşları
  3. italya

YORUM YAZ

  • Önce Vatan Önce Vatan 1 sa önce
    ALLAH RAZI OLSUN İTALYAN POLİSİNDEN ELLERİNE SAĞLIK.KEŞKE DİĞER AVRUPA ÜLKELERİDE BU P...ÇLERİ DÖVSE . PKKL BU P.ÇLERE İNSAN DİYEN İNSAN OLAMAZ
  • hasanhasan2 sa önce
    italyan polisi saglam calismis. tebrik ederim..
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