İtalyan kulübü Cagliari Fenerbahçeli yıldıza talip oldu

İtalyan basını, Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynamak için İstanbul’a gelen Cagliari’de başkan Tommaso Giulini’nin Van der Wiel’e teklif yaptığını yazdı.



Normalde kadro dışı olan Hollandalı sağ bek, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında 72. dakikada oyuna girmişti. Van der Wiel’in 1 yıllığına kiralanacağı ve maaşının yarısını Fenerbahçe’nin ödeyeceği öne sürüldü.



