İtalyan kaleci Donnarumma'ya dolarlı tepki!

Avrupa U21 Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan İtalya, Danimarka ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye damgasını vuran olay ise Donnarumma'nın koruduğu kaleye Milan taraftarlarından dolar yağması oldu.



Geçtiğimiz günlerde menajeri Mino Riola ile birlikte kulübü Milan'la masaya oturan Donnarumma, sözleşme yenilememe kararı aldı. İtalyan kulübünün önerdiği ücreti kabul etmeyen genç file bekçisi özellikle taraftarların bir numaralı hedefi haline geldi.



Genç yaşına rağmen büyük kulüplerin gözdesi haline gelen İtalyan kalecinin 2018'de sözleşmesi sona erecek.