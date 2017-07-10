İtalyan devinden Cenk Tosun'a servet

Geçen sezon üç forveti Milik, Pavoletti ve Zapata'dan beklediği verimi alamayan Napoli gözünü Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a dikti... Şimdiye kadar Torino'dan Maksimovic'e 20, Dinamo'dan Rog'a 13, Bordeaux'dan Ounas'a ise 10 milyon Euro ödeyen İtalyan ekibinin Cenk için Beşiktaş'a 11+4.5 milyon Euro'luk toplam 15.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

Menajerler aracılığıyla bu teklif siyah-beyazlı kulübe ulaşırken, Napoli'nin hocası Maurizzio Sarri'nin Cenk'i geçen sezon Şampiyonlar Ligi maçlarından beri yakından izlediği ve transfer edilmesi için hazırlık yapıldığı bildirildi. Zapata'nın Torino'ya satılmasının hemen ardından teklifin resmiyet kazanacağı, yönetimin de bu teklife hayır demeyeceği konuşulmaya başlandı.