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İtalyan devi Roma Süper Lig ekibinin yıldızına talip oldu

Cengiz Ünder ve Rezan Çorlu'yu kadrosuna katan Roma, Sakıb Aytaç'ı da gündemine aldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:06
İtalyan devi Roma Süper Lig ekibinin yıldızına talip oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, kadrosuna üçüncü Türk futbolcuyu katmaya hazırlanıyor. İlk olarak Başakşehir'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Roma, ikinci Türk transferini Danimarka Ligi'nden yapmıştı. Roma, Brondby'den Türk vatandaşlığı da olan Rezan Çorlu'yu transfer etmişti. 

İtalyan basını, Roma'nın bu defa da Antalyaspor forması giyen Sakıb Aytaç'ı takip ettiğini iddia etti. Emerson Palmieri'nin Chelsea'ye gitme ihtimalinden dolayı sol beke alternatif arayan İtalyan ekibin Antalyaspor'da oynayan 26 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç'ı kadrosuna katabileceği ifade edildi. 

Roma bu transferi gerçekleştirirse kadrosuna üçüncü Türk futbolcuyu katacak. Bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 maça çıkan Sakıb, 3 de asist yaptı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 13:06
  1. Roma
  2. sakıb aytaç
  3. antalyaspor
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