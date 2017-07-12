Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İtalyan devi resmen Yusuf Yazıcı'yı istedi

Hakan Çalhanoğlu'nu transfer eden İtalyan devi Milan, bir milli yıldıza daha talip oldu. Kucka transferi için görüşen 2 kulüp, bu görüşmede Yusuf Yazıcı için de konuştu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:43
İtalyan devi resmen Yusuf Yazıcı'yı istedi

Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin yokluğunda bulduğu şansı harika değerlendiren Yusuf Yazıcı, geçen sezon Süper Lig’in ikinci devresinde müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un parlayan yıldızı olmuştu. Attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra fizik gücüyle de yaşıtlarından ‘farklı olduğunu’ gösteren 20 yaşındaki yetenek Bordo-Mavili forma altında gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselmişti.

Trabzon’daki başarıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çekmeye başlayan Yazıcı’yı İtalyan devi Milan’ın da mercek altına aldığı ortaya çıktı. Kucka’yı transferi için geçtiğimiz günlerde İtalya’ya giden başkan Muharrem Usta’nın Çizme ekibiyle Yusuf hakkında da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

İtalyan kulübünün menajeri Christian Abbiati, başkan Usta’ya Yazıcı’yı yakından takip ettiklerini söyledi. 

Usta’dan bir gün genç oyuncuyu satmak isterlerse ilk görüşme hakkını kendilerine tanıması için ‘centilmenlik’ sözü alan Abbiati, Yazıcı’yı yeni sezonda da izleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:43
  1. yusuf yazıcı
  2. milan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de kaçak silah imalathanesine baskın
    1. İzmir'de kaçak silah imalathanesine..
    2. Korkulan oldu, İstanbul'dan büyük..
    3. Cumhurbaşkanı'na suikast davasının..
    4. Mesut'tan Fenerbahçe'ye transfer..
    5. Cengiz Ünder'in durumu bugün belli..
    6. Çipras'tan hadsiz Türkiye mesajı
    7. Özel harekatçılara "şehit olun" emri
    8. Olcay: Futbolu burada bırakmak istiyorum
    9. Ankara'da 20 lüks otomobile el konuldu
    10. Ülker Stadyumu'na UEFA teftişi
    11. Sessiz sedasız denedi! Süpriz adım
    12. Çorum'da yeşil yumurta yumurtlayan..
    13. Terör örgütü PKK telsizine yansıdı! O..
    14. Kelebek hastası gencin eğitim azmi
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL olmasaydı...
    16. Yusuf Kaplan: Tarihi 1000 yıldır biz..
    17. Mathieu Valbuena'ya Fransız..
    18. Gözlerinizde kızarıklık varsa..
    19. Kestane balı üreticinin yüzünü güldürdü
    20. Marcelo sağlık kontrolü için Lyon'a..
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu