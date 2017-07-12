İtalyan devi resmen Yusuf Yazıcı'yı istedi

Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin yokluğunda bulduğu şansı harika değerlendiren Yusuf Yazıcı, geçen sezon Süper Lig’in ikinci devresinde müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un parlayan yıldızı olmuştu. Attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra fizik gücüyle de yaşıtlarından ‘farklı olduğunu’ gösteren 20 yaşındaki yetenek Bordo-Mavili forma altında gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselmişti.



Trabzon’daki başarıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çekmeye başlayan Yazıcı’yı İtalyan devi Milan’ın da mercek altına aldığı ortaya çıktı. Kucka’yı transferi için geçtiğimiz günlerde İtalya’ya giden başkan Muharrem Usta’nın Çizme ekibiyle Yusuf hakkında da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

İtalyan kulübünün menajeri Christian Abbiati, başkan Usta’ya Yazıcı’yı yakından takip ettiklerini söyledi.



Usta’dan bir gün genç oyuncuyu satmak isterlerse ilk görüşme hakkını kendilerine tanıması için ‘centilmenlik’ sözü alan Abbiati, Yazıcı’yı yeni sezonda da izleyeceklerini ifade etti.



Kaynak: Habertürk