İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İtalyan devi Moussa Sow'a talip oldu

İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.

22 Haziran 2017 Perşembe 03:22
İtalyan devi Moussa Sow'a talip oldu

İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.

Teknik direktör Simone İnzaghi’nin talebi doğrultusunda İtalyan ekibinin, Al-Ahli ile hazırlıklara başladığı, Sow’un menacerlik şirketiyle de bir görüşme yapılacağı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun önceliği Fenerbahçe’de kalmak olsa da Al-Ahli’nin artık oyuncuyu kiralamak istemediği ve Lazio’nun bonservisiyle alma teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 03:22
  1. Moussa Sow
  2. Lazio
  3. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günlerdir hastanede yatan İstanbul Emniyet Müdürü taburcu oldu…
    1. Günlerdir hastanede yatan İstanbul..
    2. Terör örgütü PKK'dan dünyanın en..
    3. Dünyayı şoke eden saldırı… Ve artık..
    4. CHP yine rezil oldu
    5. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    6. Balkanlar'da Kadir Gecesi çoşkusu!
    7. Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu!..
    8. Trump kendi halkını kekledi
    9. İmza beklenirken anlaşma iptal oldu!
    10. Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte..
    11. Sevilla, Galatasaray'ın transferine..
    12. Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi.....
    13. Juventus resmen duyurdu! Ayrılıyor!
    14. Talisca'nın menajerinden Beşiktaş..
    15. Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor!
    16. Talisca'nın menajeri o iddiaları..
    17. Aziz Yıldırım yıldız oyuncunun..
    18. Ve başladı! Katar'a gemiyle ilk gıda..
    19. Şenol Güneş o futbolcuyu istedi
    20. Türkiye akıl verenler 36 evi bastı!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün