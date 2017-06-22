İtalyan devi Moussa Sow'a talip oldu
İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.22 Haziran 2017 Perşembe 03:22
İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.
Teknik direktör Simone İnzaghi’nin talebi doğrultusunda İtalyan ekibinin, Al-Ahli ile hazırlıklara başladığı, Sow’un menacerlik şirketiyle de bir görüşme yapılacağı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun önceliği Fenerbahçe’de kalmak olsa da Al-Ahli’nin artık oyuncuyu kiralamak istemediği ve Lazio’nun bonservisiyle alma teklifine sıcak baktığı ifade edildi.