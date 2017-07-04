İtalyan bankasına desteğe AB onayı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın dünyanın en eski faal bankası Monte dei Paschi di Siena’ya (MPS) 5,4 milyar avro sermaye sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, İtalya'nın kamu desteği vererek MPS bankasının sermaye yapısını güçlendirmesine onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, yeniden yapılandırma planları ile uyumlu bir şekilde MPS’ye 5,4 milyar avro tedbir olarak sermaye aktarılmasının AB kamu destekleme kuralları ile uyumlu bulunduğu kaydedildi.

Dünyanın en eski ve faal bankası MPS, İtalya’da 4 en büyük banka durumunda bulunuyor.

MPS, geçen yıl Avrupa’da bankaların kriz durumlarında dayanıklılığını ölçen stres testinin sonuçlarında en kötü performansı sergilemişti.

Banka, özel sektörden borçlanarak sermaye yeterliliği sağlayamamış ve 5 yıllık bir plan çerçevesinde çalışma modelini güçlü ve verimli hale getirecek tedbirleri içeren yeniden yapılandırma planlarını sunarak, İtalya'dan kamu desteği talep etmişti.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.