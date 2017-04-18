İtalya'dan skandal Türkiye açıklaması

Corriere della Sera'ya konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Türkiye'de pazar günü düzenlenen ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin oylandığı anayasa değişikliği referandumunu ve Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İtalya'nın 20 yılı aşkın süredir devlet politikası haline gelen ‘Türkiye'nin AB üyeliğine destek' söyleminin hatırlatıldığı Alfano, Roma'nın bu görevinin bitip bitmediği yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Biz, Doğu ve Batı arasında bulunan Türkiye'nin kilit bir rolde olduğunun farkındayız. Türkiye ve Rusya'nın izole edilmesi çağrıları duyuyorum. Asil ilkeler ve ideallere başvurmak istemiyorum. Basit bir dille, bu işimize yaramaz. Gerçekçilik gerekiyor.”

Sığınmacı krizinin tırmandığı 2015 yılında AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini de hatırlatan Alfano, “Bu gemilerin bazılarının, göçmen değil muhtemel teröristler de taşıdığından şüpheleniyorduk” dedi. Alfano sözlerini, “Türk hükümeti temsilcileri ile görüştüm ve onların yardımıyla bu sorunu hemen çözdük. Bu yöntemle ve bu rotadan bir daha gemi gelmedi. Bu, işbirliği gerekliliğinin bir göstergesidir” diye sürdürdü.

Öte yandan Alfano, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği AB'ye uyum yasaları kapsamında kaldırılan idam cezasının yeniden uygulanmaya başlanması ihtimaline ilişkin soruya, “Türkiye'nin AB üyeliği şu an masada değil. İdam cezası yeniden getirilirse bundan daha da fazla uzaklaşılır” yanıtını verdi.

AGİT'in, OHAL gerekçesiyle kampanya süresince ‘temel özgürlüklerin kısıtlandığı' yönündeki raporu anımsatılan Alfano'ya, ‘15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye ile diyalog kurmakta zorlanıp zorlanmadığı' sorusu da yöneltildi. Alfano, “Türkiye ile işbirliği, özelikle teröre karşı ve NATO'da karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliği ayrı bir şey, bazı metodolojileri paylaşmak ayrı bir şey” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE, BÜYÜK GÜÇLERLE EŞİT SEVİYEDE OLMAK İSTİYOR'

Türkiye'nin, önce Rusya ile ardından da AB ile yaşadığı gerilimlerle ilgili de konuşan Alfano, “Onun niyeti açık görünüyor: küresel dinamikte büyüyen bir etki olma girişimi. Uluslararası terörle mücadelede anlamlı bir rol edinmekle başlıyor buna. Geleneksel, aynı zamanda yenilikçi bir bakış açısıyla, büyük güçlerle eşit şekilde tartışır seviyede olmak istiyor.”

‘NE YAZIK Kİ ERDOĞAN BATININ BOŞ BIRAKTIĞI ALANLARI FIRSAT BİLİYOR'



Alfano, ‘Erdoğan, AB ve genel olarak Batı tarafından boş bırakılan alanları mı fırsat biliyor?' sorusunu ise “Ne yazık ki evet” yanıtını verdi.

Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin, NATO'da zorluk yaratıp yaratmayacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Alfano, “NATO'nun varlığı, çok boyutlu işbirliği sistemini güçlendirir, bunlar arasında askeri güvenlik, terörle mücadele, ortak çıkarlar vardır. Ancak bu, AB üyeliği ve AGİT'in açıklaması (Türkiye'deki referanduma ilişkin) konularında endişe duymamamız anlamına gelmez” diye konuştu.