İtalya'daki ırkçı saldırgan cezaevine konuldu

İtalya'nın doğusundaki Macerata kentinde dün sabah gerçekleştirdiği ırkçı saldırıyla 6 Afrikalının yaralanmasına sebep olan Luca Traini, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

İtalya'nın resmi ajansı ANSA'nın haberine göre, dün yerel saatle 11.00 civarında Macerata şehir merkezinde aracından çevreye ateş açan ırkçı saldırgan Traini, polis tarafından yakalanmasının ardından Montacuto cezaevine gönderildi.

Traini'nin "ırkçılık maksadıyla ağırlaştırılmış katliam" ve "kötüye kullanmak üzere silah taşıma" suçlarından yargılanacağı bildirildi.

Irkçı saldırganın polise verdiği ifade ise "Arabadaydım ve spor salonuna gidiyordum. Radyoda birçok defa Pamela'nın (İtalya'da birkaç gün önce 29 yaşındaki Nijeryalı uyuşturucu satıcısı Innocent Oseghale tarafından öldürülen 18 yaşındaki genç kız Pamela Mastropietro) hikayesini duydum ve geri döndüm. Torpidoyu açıp silahımı aldım." dediği belirtildi.

- Annesinin evinde Hitler'in kitabı bulundu

Ayrıca Traini'nin annesinin evinde arama yapan polis, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in "Kavgam" isimli kitabı, üzerinde "Kelt haçı" bulunan bir bayrak ile aşırı sağa ilişkin diğer bazı yayınları ele geçirdi. Polis, saldırganın bilgisayarını da incelemeye devam ediyor.

Öte yandan saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, "Nefret ve şiddet, bizi bölemeyecek. Devletimiz bu konuda en sert tutumu takınacak. Bu suçun davası görülecek ve cezalandırılacak." diye konuştu.

Macerata şehir merkezinde dün meydana gelen olayda, Luca Traini adlı ırkçı bir saldırgan aracından sokağa ateş açmıştı.

Özellikle Afrikalıları hedef alan saldırgan, daha sonra araçtan çıkıp sırtına İtalya bayrağı sarmıştı. Saldırının ardından meydandaki anıtın önünde "Yaşasın İtalya" diye bağırıp, "Nazi selamı veren" saldırgan, polisin olay yerine intikal etmesiyle suçunu kabul etmiş ve tutuklanmıştı.

Traini'nin ırkçı saldırısında yaşları 21 ile 33 arasında değişen 2'sinin durumu ciddi olmak üzere 5'i erkek 1'i kadın toplam 6 kişi yaralanmıştı. Yaralıların kökeni Mali, Nijerya ve Gana olarak açıklanmıştı.

Irkçı saldırıyı gerçekleştiren Traini'nin daha önce ülkenin kuzeyindeki aşırı sağ görüşlü Kuzey Ligi (Lega Nord) partisinden bir belediyenin meclis üyeliğine aday gösterildiği de ortaya çıkmıştı. Partinin seçim bildirisinde "Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayanların kontrol edilmesi" şeklinde bir başlık da yer alıyordu.