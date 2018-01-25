İtalya'da tren kazası! Çok sayıda ölü var...
Milano'ya doğru giden trenin raydan çıkması sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti.25 Ocak 2018 Perşembe 11:24
İtalya'nın Milano kentinde tren raydan çıkıp devrildi.
En az üç can kaybının olduğu faciada birçok kişinin ağır şekilde yaralandığı bildiriliyor.
Yerel kaynaklar 100'den fazla yaralının hastaneye taşındığını ve 10 yaralının durumunun ağır olduğunu aktarıyor.
Kaza, Seggiano di Pioltello'da gerçekleşti. Cremona'dan hareket eden tren, Milano'ya gidiyordu.