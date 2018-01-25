İtalya'da tren kazası! Çok sayıda ölü var...

İtalya'nın Milano kentinde tren raydan çıkıp devrildi.

En az üç can kaybının olduğu faciada birçok kişinin ağır şekilde yaralandığı bildiriliyor.

Yerel kaynaklar 100'den fazla yaralının hastaneye taşındığını ve 10 yaralının durumunun ağır olduğunu aktarıyor.

Kaza, Seggiano di Pioltello'da gerçekleşti. Cremona'dan hareket eden tren, Milano'ya gidiyordu.