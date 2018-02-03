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İtalya'da silahlı saldırı

Hareket halindeki bir araçtan Afrikalı göçmenlere açılan ateş sonucu çok sayıda yaralı var. Macerata sakinlerinden evlerinde kalmasını isteyen polis, dakikalar sonra bir şüpheliyi yakaladı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:32
İtalya'da silahlı saldırı

İtalya'nın Macerata kentinde hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı.

Polis yetkilileri saldırıda hedef alınanların Afrikalı göçmenler olduğunu belirtiyor, yaralılardan en az ikisi siyah.

Silahlı saldırı, 18 yaşındaki bir İtalyan kadının öldürülmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti. Kadını öldürenler, kurbanın cesedini parçalayıp iki valize koymuştu.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, polisin kent sakinlerinden evlerinde kalmasını istediğini bildiriyor. Macerata Belediye Başkanı Romano Carancini, "Araçta bir silahlı adam var, hiç kimse evinden çıkmasın" dedi.

Olaydan dakikalar sonra polis bir şüpheliyi yakaladı.

Macerata, başkent Roma'nın 200 kilometre doğusunda yer alıyor.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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