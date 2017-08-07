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İtalya'da para için bomba bile patlatmayı düşünmüşler!

İtalya'da, daha fazla para kazanabilmek için yangın çıkardıkları belirlenen 15 itfaiyeci hakkında soruşturma başlatıldı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:15
İtalya'da para için bomba bile patlatmayı düşünmüşler!

Sicilya Adası'ndaki Ragusa kentinde görevli 15 itfaiyeci, takviye güç olarak kullanılıyor ve çalıştıkları saat başına 10 euro kazanıyordu. "Gönüllüler" olarak anılan bu itfaiyeciler, kazançlarını artırmak için ormanlar ve kentin çeşitli yerlerinde kasten yangın çıkarmak ve göreve çıkmak için yakınlarına da sahte yangın ihbarlar yaptırmakla itham ediliyor.

Davide Di Vita'nın şefliğini yaptığı Santa Croce Camerina itfaiye istasyonundaki bu ekibin, diğer vardiyalara göre daha fazla göreve çıkarak, 3 kat kadar fazla çalışması yetkililerde şüphe uyandırdı.

BOMBA PATLAMAYI BİLE DÜŞÜNMÜŞ

Savcılık, yürütülen teknik takip sonucu gözaltına alınan Davide Di Vita'nın bugün ev hapsine alınmasına karar verdi.

Yapılan telefon dinlemelerinde Di Vita'nın, gelirini katlamak için bomba patlatmayı dahi planladığı ortaya çıktı.

"Kundaklama" ve "devleti dolandırmak" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ve gözaltına alınan diğer 14 itfaiyecinin ise, soruşturma süresince serbest kalmasına hükmedildi.

Şüphelileri gözaltına alınan polisin bu operasyona "Efeso (Efes)" adını vermesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:15
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