İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası esmeye devam ediyor

Hakan Çalhanoğlu, Milan'a alışmaya başladı. Milli oyuncu, 15. dakikda Patrick Cutrone'nin golünde asisti yapan isim olurken, 2-1'lik galibiyette de başrolü oynayan isimlerdendi. Milan bu galibiyetle son 3 maçını da kazanmayı başarırken yükselişini sürdürdü.



Hakan maçın adamı seçildi, Gattuso ona sarıldı



Maç sonu ise Milan cephesinde büyük sevinç, teknik direktör Gattuso'da ise stresli bir dönemi geride bırakmanın rahatlığı vardı.Genç teknik adam maç sonu Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gitti ve ona sarılarak milli oyuncumuzu kutladı. Hakan ayrıca maçın adamı da seçildi.



Öte yandan İtalyan medyası da Hakan Çalhanoğlu'nun ve Milan'ın performansını övdü. Başlıklarda "Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden yarattı" denildi.

Kaynak:Fanatik