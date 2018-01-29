Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası esmeye devam ediyor

İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde son haftaların yükselen takımı Milan, San Siro'da Lazio'yu devirdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:33
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası esmeye devam ediyor

Hakan ÇalhanoğluMilan'a alışmaya başladı. Milli oyuncu, 15. dakikda Patrick Cutrone'nin golünde asisti yapan isim olurken, 2-1'lik galibiyette de başrolü oynayan isimlerdendi. Milan bu galibiyetle son 3 maçını da kazanmayı başarırken yükselişini sürdürdü. 

Hakan maçın adamı seçildi, Gattuso ona sarıldı

Maç sonu ise Milan cephesinde büyük sevinç, teknik direktör Gattuso'da ise stresli bir dönemi geride bırakmanın rahatlığı vardı.Genç teknik adam maç sonu Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gitti ve ona sarılarak milli oyuncumuzu kutladı. Hakan ayrıca maçın adamı da seçildi. 

Öte yandan İtalyan medyası da Hakan Çalhanoğlu'nun ve Milan'ın performansını övdü. Başlıklarda "Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden yarattı" denildi. 

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 12:33
  1. Milan
  2. Hakan Çalhanoğlu
  3. Gattuso
  4. Lazio
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternetle Tek Kültür, Tek Devlet, Tek Millete Doğru
    1. İnternetle Tek Kültür, Tek Devlet, Tek..
    2. Altınları paylaşamayan dolandırıcılar..
    3. İşte Ibrahimovic'in yeni takımı
    4. Alanyaspor'a yıldız futbolcusundan..
    5. Hastane kantininde dehşet!
    6. İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası..
    7. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili..
    8. Erman Toroğlu: O golü atamayacaksan..
    9. Aykut Kocaman'dan flaş transfer isteği
    10. Şanlıurfaspor'ın zirve yürüyüşü devam..
    11. Kastanmonuspor 4 maç aradan sonra..
    12. Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!
    13. İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    14. Hükümetten önemli açıklama! Akıl karı..
    15. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: YPG hap..
    16. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaçak..
    17. Sivas'ta 56 köy yolunda ulaşıma kar..
    18. İdlib'de pazar yerine saldırı: 11 ölü,..
    19. Flaş gelişme! Fransa'nın dev..
    20. Trabzonspor galibiyeti unuttu
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Trump 'Bizim Menbiç'te askerimiz var' deyince Erdoğan...
    Trump 'Bizim Menbiç'te askerimiz var' deyince Erdoğan...
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...