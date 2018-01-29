İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası esmeye devam ediyor
İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde son haftaların yükselen takımı Milan, San Siro'da Lazio'yu devirdi.29 Ocak 2018 Pazartesi 12:33
Hakan Çalhanoğlu, Milan'a alışmaya başladı. Milli oyuncu, 15. dakikda Patrick Cutrone'nin golünde asisti yapan isim olurken, 2-1'lik galibiyette de başrolü oynayan isimlerdendi. Milan bu galibiyetle son 3 maçını da kazanmayı başarırken yükselişini sürdürdü.
Hakan maçın adamı seçildi, Gattuso ona sarıldı
Maç sonu ise Milan cephesinde büyük sevinç, teknik direktör Gattuso'da ise stresli bir dönemi geride bırakmanın rahatlığı vardı.Genç teknik adam maç sonu Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gitti ve ona sarılarak milli oyuncumuzu kutladı. Hakan ayrıca maçın adamı da seçildi.
Öte yandan İtalyan medyası da Hakan Çalhanoğlu'nun ve Milan'ın performansını övdü. Başlıklarda "Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden yarattı" denildi.
Kaynak:Fanatik