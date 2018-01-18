İtalya nereye gidiyor...

İtalya'da 4 Mart'ta yapılacak genel seçimlere kısa süre kala ülkenin siyasi tarihine damga vurmuş isimlerden eski Başbakan Silvio Berlusconi, aday olmayacağını açıkladı.

Zira 81 yaşındaki tecrübeli siyasetçi ve iş adamı, hakkında açılan soruşturmalardan bir türlü kurtulamıyor.

Euronews'in haberine göre, Berlusconi'nin son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında yeniden yükseliş sergilediği görülüyordu.

Ancak muhafazakar seçmenin öncelikli tercihleri arasında yer alan Forza Italya Partisi lideri Silvio Berlusconi'nin destekleyeceği isim ciddi şans yakalamış olacak.

Şimdilerde İtalyan aşırı sağının ve merkez sağın favori adaylarından biri Kuzey Birliği Partisi lideri Matteo Salvini.

Bununla birlikte aşırı sağcı, AB, İslam ve göçmen karşıtı tezleriyle öne çıkan Salvini fazla popülist bulunuyor.

Merkez sağın liderlik için çıkaracağı bir diğer isimse yine Kuzey Ligi'nden Roberto Maroni.

Siyasi analistlere göre, ülke ilk defa bu kadar bilinmezlerle dolu ve sonu öngörülemeyen bir seçime gidiyor.

Zira ekonomik kriz başta olmak üzere göçmen sorunuyla da mücadele eden ülkedeki merkez solda da bilinmezlikler hakim.

Bu arada her ne kadar İtalya Başbakanlığı için merkez-solun muhtemel adayı olarak anılsa da eski Başbakan Matteo Renzi de Demokrat Parti'deki eski gücünü kaybetti.

Diğer yandan geçtiğimiz kasım ayında yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, mevcut Başbakan Paolo Gentilloni yüzde 39 ile en güvenilir politikacı seçildi.

Hangi siyasetçiye ne kadar güveniyorsunuz yönündeki soruya, İtalyanlar yüzde 32 ile Luigi Di Maio'yu işaret ederken, eski Başbakan Matteo Renzi ve ağırı sağcı Matteo Salvini yüzde 27 ile 3'üncülüğü paylaştılar.

Keza bir dönem favori siyasetçi olarak görülen AB karşıtı aşırı sağcı 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Beppe Grillo yüzde 23 ile 7'inci sırada yer alırken Silvio Berlucsoni, yüzde 21'lik destekle 8'inci sırada kendine yer bulabildi.

Analistlere göre mevcut Başbakan Paolo Gentilloni'nin gözde siyasetçi olarak öne çıktığı ülkede bu defa siyasi partilerden ziyade isimlerin etkin rol oynayacağı görüşü hakim.