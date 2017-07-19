İtalya hükümetinde şok: İstifa etti!

İtalya’da Paolo Gentiloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin bölgesel işlerden sorumlu bakanı Enrico Costa'nın, bazı konulardaki görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek istifa ettiği bildirildi.

Bakan Costa, Başbakan Gentiloni’ye yazdığı mektupla kabineden ayrıldığını duyurdu.

Costa’nın mektubunda, ülkede bir süredir tartışılan Latince "Jus soli" denilen "doğuştan vatandaşlık" anlamına gelen ve çocuklara doğduğu toprak esas alınarak vatandaşlık hakkı verilmesini içeren yasa tasarısı ve ceza kanunda öngörülen değişikliklerle ilgili açıkladığı görüşlerin faydalı bir tartışma ortamı yarattığını ve hükümete zarar verdiğini yazdı.

Bakan Costa, “Üstlendiğim görev ile düşüncelerim arasındaki çatışmayı görmezden gelemem. Düşüncelerimi önemsiyorum.” ifadeleriyle, istifasını açıkladı.

Costa, Gentiloni'nin farklılıklarına rağmen bugüne kadar görüşlerine gösterdiği saygıyı hep takdir ettiğini kaydederek, hükümete başarılar diledi.

64. HÜKÜMETTEN İLK BAKAN İSTİFASI

Costa’nın istifası, Aralık 2016’da merkez solun çatı partisi Demokrat Partinin (PD) çoğunluğunda, merkez ve merkez sağda yer alan bazı partilerin desteğiyle kurulan 64. hükümetten ilk bakan istifası oldu.

Alternatif Halk Hareketinin lideri ve kabinede dışişleri bakanlığı görevini yürüten Angelino Alfano da Costa'nın istifasına ilişkin “Kaçınılmaz ve gecikmiş bir adım” yorumunu yaptı.

Costa’nın boşalttığı bakanlık görevini geçici olarak Başbakan Gentiloni üstlendi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Costa’nın merkez sağda yer alan, eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi Forza Italia’ya geçebileceği belirtiliyor.